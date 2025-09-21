Капитан «Реала» Карвахаль извинился за удаление в матче ЛЧ с «Марселем»
Правый защитник и капитан мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль попросил прощения за своё удаление на 72-й минуте матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Марселем» (2:1). Футболист вышел на поле на пятой минуте встречи. Игрок получил красную карточку за то, что он «боднул» головой вратаря соперника Херонимо Рульи, который после этого действия упал на газон.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Марсель
Марсель, Франция
0:1 Веа – 22' 1:1 Мбаппе – 29' 2:1 Мбаппе – 81'
Удаления: Карвахаль – 72' / нет
«Хочу извиниться за произошедшее на днях, за удаление в Лиге чемпионов, за неподобающее поведение для такого матча и для меня. Этого больше не повторится. Команда приложила много усилий и вытащила игру», — приводит слова Карвахаля Marca.
В следующем туре Лиги чемпионов «сливочные» встретятся с «Кайратом» (30 сентября).
