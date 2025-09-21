Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Краснодар» — «Зенит»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 21 сентября, состоится матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Краснодара» и «Зенита» друг с другом:

РПЛ, 24-й тур, 13 апреля 2025 года, «Зенит» — «Краснодар» — 4:1;

РПЛ, 10-й тур, 28 сентября 2024 года, «Краснодар» — «Зенит» — 2:0;

OLIMPBET Суперкубок России, 13 июля 2024 года, «Зенит» — «Краснодар» — 4:2;

РПЛ, 24-й тур, 13 апреля 2024 года, «Краснодар» — «Зенит» — 1:2;

РПЛ, 15-й тур, 11 ноября 2023 года, «Зенит» — «Краснодар» — 1:1.

С историей личных встреч «Краснодара» и «Зенита» можно ознакомиться по ссылке.