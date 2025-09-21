Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Краснодар — Зенит: как команды играли друг с другом последние пять матчей

«Краснодар» — «Зенит»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Аудио-версия:
Сегодня, 21 сентября, состоится матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последние пять матчей «Краснодара» и «Зенита» друг с другом:

РПЛ, 24-й тур, 13 апреля 2025 года, «Зенит» — «Краснодар» — 4:1;
РПЛ, 10-й тур, 28 сентября 2024 года, «Краснодар» — «Зенит» — 2:0;
OLIMPBET Суперкубок России, 13 июля 2024 года, «Зенит» — «Краснодар» — 4:2;
РПЛ, 24-й тур, 13 апреля 2024 года, «Краснодар» — «Зенит» — 1:2;
РПЛ, 15-й тур, 11 ноября 2023 года, «Зенит» — «Краснодар» — 1:1.

С историей личных встреч «Краснодара» и «Зенита» можно ознакомиться по ссылке.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

