Тренер «Арсенала» Гунько — о матче с «Уфой»: футбол не всегда закономерный

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Гунько высказался о ничьей в матче 11-го тура Лиги Pari с «Уфой» (1:2).
«Конечно, мы все очень расстроены потерей очков. Футбол не всегда закономерный. Думаю, этот матч представляет собой именно такой пример. Могло всё пойти гораздо легче, мы имели преимущество в течение всей игры. Подали 14 угловых, нанесли 11 ударов в створ, контролировали матч, забили два мяча, но этого недостаточно для победы. К сожалению, мы пропускаем. Первый мяч точно нелогичный, соперник дошёл до наших ворот второй раз, и мы не смогли сыграть понадёжнее. А второй гол — со стандарта, со своего аута «привезли» сразу вслед за нашим забитым мячом. Поэтому только труд и терпение приведут нас к успеху», — приводит слова Гунько телеграм-канал клуба.
