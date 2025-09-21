Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Арсенала» Гунько — о матче с «Уфой»: футбол не всегда закономерный

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Гунько высказался о ничьей в матче 11-го тура Лиги Pari с «Уфой» (1:2).

Россия — Лига PARI . 11-й тур
20 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
2 : 2
Уфа
Уфа
0:1 Бердников – 37'     1:1 Рейес – 71'     1:2 Рейес – 73'     2:2 Пенчиков – 90'    

«Конечно, мы все очень расстроены потерей очков. Футбол не всегда закономерный. Думаю, этот матч представляет собой именно такой пример. Могло всё пойти гораздо легче, мы имели преимущество в течение всей игры. Подали 14 угловых, нанесли 11 ударов в створ, контролировали матч, забили два мяча, но этого недостаточно для победы. К сожалению, мы пропускаем. Первый мяч точно нелогичный, соперник дошёл до наших ворот второй раз, и мы не смогли сыграть понадёжнее. А второй гол — со стандарта, со своего аута «привезли» сразу вслед за нашим забитым мячом. Поэтому только труд и терпение приведут нас к успеху», — приводит слова Гунько телеграм-канал клуба.

