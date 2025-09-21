Скидки
«МЮ» готов заплатить € 50 млн и отдать Майну за покупку Вальверде из «Реала» — DC

«Манчестер Юнайтед» хочет усилить свою полузащиту, при этом манкунианцам известно об интересе мадридского «Реала» к выпускнику их академии Кобби Майну. В связи с этим «красные дьяволы» готовы предложить «сливочным» € 50 млн, а также Майну в рамках сделки по покупке Федерико Вальверде. Об этом сообщает DefensaCentral.

По информации источника, «Королевский клуб» не намерен принимать подобное предложение, поскольку считает уругвайского полузащитника одним из ключевых игроков команды и видит в нём будущего капитана.

В нынешнем сезоне Вальверде принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

