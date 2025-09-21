Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 21 сентября

Сегодня, 21 сентября, состоялся заключительный матч в рамках 11-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Первой лиги 21 сентября:

«СКА-Хабаровск» — «Черноморец» — 1:0.

Матчи 12-го тура Первой лиги пройдут 28 и 29 сентября.

Лидером Первой лиги является костромской «Спартак» с 26 очками, на второй строчке располагается екатеринбургский «Урал» с 24 очками, в зоне переходных матчей находятся воронежский «Факел» (23) и «Челябинск» (21). В нижней части таблицы расположились саратовский «Сокол» (8), московское «Торпедо» и «Чайка» из Песчанокопского (по 6).