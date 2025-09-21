Николай Наумов объяснил, почему стало неинтересно смотреть матчи «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал, что ему стало неинтересно смотреть матчи железнодорожников. В последних пяти турах Мир РПЛ московский клуб пять раз сыграл вничью.

«Что касается пятой ничьей «Локомотива» подряд, причина этого в убогости тактики, которую применяет тренерский штаб. К сожалению, Галактионов не может ничего изменить. А возможно — не знает или не умеет. Я поймал себя на мысли, что мне стало совсем неинтересно смотреть на «Локомотив», хотя раньше делал это с удовольствием. Раньше была борьба и огонёк, а сейчас ничего нет, в том числе и тактической мысли. Частые мелкие фолы и захваты приводят к разрушению игры команды. Мне кажется, клубу надо наказать Бакаева за красную карточку — он сознательно шёл на этот фол», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме Николай Наумов: с такой игрой «Локомотиву» тройка не светит и близко

«Золотая» эра «Локомотива»: