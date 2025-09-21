Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
19:30 Мск
Футбол Новости

Николай Наумов: «Краснодар» стал намного мудрее, ничья с «Зенитом» будет в их пользу

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о предстоящем матче 9-го тура Мир РПЛ, в котором встретятся «Краснодар» и «Зенит». Игра состоится сегодня, 21 сентября.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«Мне кажется, что у «Краснодара» и «Зенита» равные шансы на победу. Питерцы понимают, что им некуда отступать — они будут настроены. Будет интересная игра с малым количеством голов — получится ничья со счётом 1:1, потому что будет упорная борьба, в которой никто из команд не станет раскрываться. «Краснодар» стал намного мудрее, команда стала более мастеровитой в плане тактики. Как раз таки ничья в таком матче будет в пользу «быков», которые не пойдут вперёд безоглядно. Для них это будет неплохой результат, а «Зениту» нужно выигрывать», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

