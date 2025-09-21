«Оренбург» — «Динамо»: в первом тайме голов забито не было
В эти минуты проходит матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Цыганок. Стартовый свисток судьи прозвучал в 12:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 0:0.
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
2-й тайм
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Маухуб – 57'
Команды не сумели открыть счёт в первом тайме.
На данный момент московское «Динамо» располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Валерия Карпина набрали девять очков после восьми матчей. «Оренбург» с семью очками находится на 13-й строчке.
В предыдущем туре «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком» (2:2), а «Оренбург» уступил «Пари НН» (1:3).
