«Оренбург» — «Динамо»: в первом тайме голов забито не было

В эти минуты проходит матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Цыганок. Стартовый свисток судьи прозвучал в 12:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 0:0.

Команды не сумели открыть счёт в первом тайме.

На данный момент московское «Динамо» располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Валерия Карпина набрали девять очков после восьми матчей. «Оренбург» с семью очками находится на 13-й строчке.

В предыдущем туре «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком» (2:2), а «Оренбург» уступил «Пари НН» (1:3).