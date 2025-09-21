Футболисты «Крыльев Советов» добираются на московский матч РПЛ со «Спартаком» на такси

Защитник самарских «Крыльев Советов» Никита Чернов в телеграм-канале опубликовал видеоролик, как вместе с игроками команды Романом Евгеньевым и Дмитрием Иванисеней добирается на матч 9-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» на такси. Встреча на «Лукойл Арене» в Москве начнётся в 14:30.

«Сегодня на матч добираемся на такси. Люди марафон какой-то устроили. Мы спокойненько катим на игру. Довольные. Как раз сразу на разминку. Может быть, как в «Такси» сразу подъедем на поле», — сказал Чернов.

Сегодня, 21 сентября, в Москве проходит Московский марафон, в котором участвует несколько десятков тысяч человек. Из-за забега в центре столицы перекрыли улицы.