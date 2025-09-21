Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Футбол Новости

Футболисты «Крыльев Советов» добираются на московский матч РПЛ со «Спартаком» на такси

Футболисты «Крыльев Советов» добираются на московский матч РПЛ со «Спартаком» на такси
Комментарии

Защитник самарских «Крыльев Советов» Никита Чернов в телеграм-канале опубликовал видеоролик, как вместе с игроками команды Романом Евгеньевым и Дмитрием Иванисеней добирается на матч 9-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» на такси. Встреча на «Лукойл Арене» в Москве начнётся в 14:30.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
«Сегодня на матч добираемся на такси. Люди марафон какой-то устроили. Мы спокойненько катим на игру. Довольные. Как раз сразу на разминку. Может быть, как в «Такси» сразу подъедем на поле», — сказал Чернов.

Сегодня, 21 сентября, в Москве проходит Московский марафон, в котором участвует несколько десятков тысяч человек. Из-за забега в центре столицы перекрыли улицы.

