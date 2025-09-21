Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Божинов: Станкович — особенный человек, иногда испытывающий яркие эмоции

Бывший нападающий «Ювентуса» и «Манчестер Сити» Валерий Божинов поделился мнением о месячной дисквалификации главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Сербский специалист отстранён во всех соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза за использование нецензурных и оскорбительных слов в адрес арбитра матча 8-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Сейчас в «Спартаке» главный тренер — мой друг Деян Станкович. Знаю, что его отстранили на месяц. Его эмоции — это не очень хорошо. Деян — особенный человек, иногда испытывающий яркие эмоции. Но если ты тренер, тебе нужно быть спокойным, проявлять уважение, позитив, быть примером для своих игроков», — приводит слова Божинова «РИА Новости Спорт».

После восьми туров чемпионата России красно-белые набрали 12 очков и занимают девятое место.

