Главная Футбол Новости

В «Спартаке» объяснили, почему не смогли предоставить автобус для «Крыльев Советов»

Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба «Спартака» объяснила, почему клуб не смог предоставить автобус для «Крыльев Советов». Сегодня, 21 сентября, команды встретятся в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арена» (Москва). Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Из-за перекрытия улиц в центре Москвы возникли логистические трудности. Был риск, что автобус не приедет вовремя. Приносим извинения гостям», — сказали в пресс-службе красно-белых.

После восьми туров чемпионата России красно-белые набрали 12 очков и занимают девятое место. Самарская команда заработала 12 очков и располагается на восьмой строчке.

В минувшем туре «Спартак» сыграл вничью с московским «Динамо» (2:2), а «Крылья Советов» победили «Сочи» (2:0).

