Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Килиан Мбаппе с 36 мячами опередил Тьерри Анри по количеству голов в Ла Лиге

Килиан Мбаппе с 36 мячами опередил Тьерри Анри по количеству голов в Ла Лиге
Гол нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе в матче 5-го тура испанской Ла Лиги с «Эспаньолом» (2:0) стал для него 36-м в этом соревновании. По данному показателю 26-летний футболист превзошёл бывшего нападающего «Барселоны» Тьерри Анри, отметившегося 35 забитыми мячами в чемпионате Испании.

Испания — Примера . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Эспаньол
Барселона
1:0 Милитао – 22'     2:0 Мбаппе – 47'    

При этом Мбаппе забил 36 голов в 39 встречах Ла Лиги. Анри поразил ворота соперников 35 раз за 80 игр.

Мбаппе стал футболистом «Королевского клуба» летом 2024 года. За этот период он отметился 51 голом во всех соревнованиях за «Реал». Анри играл в составе «блауграны» с 2007 по 2010 год. За это время нападающий забил 49 голов во всех турнирах.

Лучший бомбардир в мировом футболе:

