Тренер «Рубина» Рахимов — об удалении Чумича: он отрешённо сидел в углу в раздевалке

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о состоянии сербского нападающего Николы Чумича после удаления в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (0:0, 2:4 пен.).

— Чумич на 25-й минуте удалился в игре с «Оренбургом». Что с ним вообще происходит? Что он сказал команде?

— Говорить ничего не нужно, он отрешённо сидел в углу в раздевалке, он понимал, что допустил оплошность. Ну ты же не будешь убивать игрока в этой ситуации, нужно дать ему переварить, ребят я попросил его поддержать, хотя мне это, конечно, не понравилось. Будет работать дальше, — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба.