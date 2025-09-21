Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Манише: в «Порту» Аленичев был мне как брат, я играл с ним, как с братом

Бывший полузащитник «Порту» Манише поделился воспоминаниями об игре с российским футболистом Дмитрием Аленичевым в составе португальского гранда.

«Хороших воспоминаний об игре с Димой Аленичевым очень много, мы провели долгое время с ним в «Порту». Могу сказать, что он был мне как брат, я играл с ним, как с братом. Я уважаю Диму, у него был классный уровень игры, мне очень нравилось с ним быть в одной команде», — приводит слова Манише ТАСС.

Аленичев выступал в составе «Порту» с 2000 по 2004 год. За этот период полузащитник принял участие в 135 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и 22 результативными передачами. В составе «Порту» Аленичев выиграл Лигу чемпионов, Кубок УЕФА, по два раза чемпионат и Кубок Португалии, один раз — Суперкубок страны.

