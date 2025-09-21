Адиев прокомментировал приезд игроков «Крыльев» на такси на матч со «Спартаком»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался о том, что игроки его команды добирались на матч 9-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» на такси. Встреча на «Лукойл Арене» в Москве начнётся в 14:30.

«Всё нормально, неважно, как мы добирались. Главное, что будет на поле.

Тяжело сказать по травмированным. Будем ожидать их в паузе на сборные. Баньяц не тренировался, у него родилась дочь, мы его отпустили. Обойма небольшая. Вышли с центрфорвардом. Это наша тактическая задумка. Каждая игра уникальна. «Спартак» – серьёзный соперник, играющий дома. Мы ждём хорошей игры», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 21 сентября, в Москве проходит Московский марафон, в котором участвует несколько десятков тысяч человек. В связи с проведением забега в центре столицы перекрыли улицы, из-за этого футболисты «Крыльев Советов» добирались на матч на такси.