Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Адиев прокомментировал приезд игроков «Крыльев» на такси на матч со «Спартаком»

Адиев прокомментировал приезд игроков «Крыльев» на такси на матч со «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался о том, что игроки его команды добирались на матч 9-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» на такси. Встреча на «Лукойл Арене» в Москве начнётся в 14:30.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6'    

«Всё нормально, неважно, как мы добирались. Главное, что будет на поле.

Тяжело сказать по травмированным. Будем ожидать их в паузе на сборные. Баньяц не тренировался, у него родилась дочь, мы его отпустили. Обойма небольшая. Вышли с центрфорвардом. Это наша тактическая задумка. Каждая игра уникальна. «Спартак» – серьёзный соперник, играющий дома. Мы ждём хорошей игры», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 21 сентября, в Москве проходит Московский марафон, в котором участвует несколько десятков тысяч человек. В связи с проведением забега в центре столицы перекрыли улицы, из-за этого футболисты «Крыльев Советов» добирались на матч на такси.

Материалы по теме
Видео
Футболисты «Крыльев Советов» добираются на московский матч РПЛ со «Спартаком» на такси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android