«Оренбург» — «Динамо»: Осипенко забил второй мяч бело-голубых

В эти минуты проходит матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Цыганок. Стартовый свисток судьи прозвучал в 12:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 85-й минуте «Динамо» получило право пробить 11-метровый удар, который реализовал защитник Максим Осипенко.
На данный момент московское «Динамо» располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Валерия Карпина набрали девять очков после восьми матчей. «Оренбург» с семью очками находится на 13-й строчке.
В предыдущем туре «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком» (2:2), а «Оренбург» уступил «Пари НН» (1:3).
- 21 сентября 2025
-
14:47
-
14:43
-
14:42
-
14:39
-
14:25
-
14:25
-
14:16
-
14:11
-
14:00
-
13:59
-
13:45
-
13:44
-
13:39
-
13:38
-
13:33
-
13:30
-
13:20
-
13:17
-
13:17
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:55
-
12:55
-
12:49
-
12:36
-
12:35
-
12:29
-
12:25
-
12:16
-
12:15
-
12:13
-
12:10
-
12:00
-
12:00