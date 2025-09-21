В «Спартаке» высказались об отсутствии Зорина и Самошникова в заявке на матч с «Крыльями»
В пресс-службе «Спартака» рассказали об отсутствии футболистов Даниила Зорина и Ильи Самошникова в заявке на матч 9-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов», который состоится сегодня, 21 сентября.
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6'
«Зорин восстанавливается от микроповреждения. У Самошникова недомогание», — сообщили в пресс-службе клуба.
Игра между «Спартаком» и «Крыльями Советов» пройдёт на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арена» (Москва). Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск.
После восьми туров чемпионата России красно-белые набрали 12 очков и занимают девятое место. Самарская команда заработала 12 очков и располагается на восьмой строчке.
