В «Спартаке» высказались об отсутствии Зорина и Самошникова в заявке на матч с «Крыльями»

В пресс-службе «Спартака» рассказали об отсутствии футболистов Даниила Зорина и Ильи Самошникова в заявке на матч 9-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов», который состоится сегодня, 21 сентября.

«Зорин восстанавливается от микроповреждения. У Самошникова недомогание», — сообщили в пресс-службе клуба.

Игра между «Спартаком» и «Крыльями Советов» пройдёт на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арена» (Москва). Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск.

После восьми туров чемпионата России красно-белые набрали 12 очков и занимают девятое место. Самарская команда заработала 12 очков и располагается на восьмой строчке.

