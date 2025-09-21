Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Оренбург — Динамо: результат матча 21 сентября 2025, счет 1:3, 9-й тур РПЛ 2025/2026

Московское «Динамо» уверенно победило «Оренбург» в матче 9-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок. Стартовый свисток судьи прозвучал в 12:00 мск. Гости одержали уверенную победу — 3:1.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Маухуб – 57'     0:2 Осипенко – 85'     0:3 Бабаев – 90+7'     1:3 Савельев – 90+9'    

На 55-й минуте нападающий московского «Динамо» Эль-Мехди Маухуб открыл счёт в матче. На 85-й минуте бело-голубые получили право пробить 11-метровый удар, который реализовал защитник Максим Осипенко. На 90+7-й минуте Ульви Бабаев забил третий мяч москвичей. На 90+8-й минуте форвард «Оренбурга» Максим Савельев отыграл один мяч.

На данный момент московское «Динамо» располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Валерия Карпина набрали 12 очков после девяти матчей. «Оренбург» с семью очками находится на 13-й строчке.

