Московское «Динамо» уверенно победило «Оренбург» в матче 9-го тура РПЛ

Завершился матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок. Стартовый свисток судьи прозвучал в 12:00 мск. Гости одержали уверенную победу — 3:1.
На 55-й минуте нападающий московского «Динамо» Эль-Мехди Маухуб открыл счёт в матче. На 85-й минуте бело-голубые получили право пробить 11-метровый удар, который реализовал защитник Максим Осипенко. На 90+7-й минуте Ульви Бабаев забил третий мяч москвичей. На 90+8-й минуте форвард «Оренбурга» Максим Савельев отыграл один мяч.
На данный момент московское «Динамо» располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Валерия Карпина набрали 12 очков после девяти матчей. «Оренбург» с семью очками находится на 13-й строчке.
- 21 сентября 2025
