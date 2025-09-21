«Он переживает больше всех». Аморим поддержал Каземиро, удалившегося в матче с «Челси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поддержал полузащитника Каземиро, получившего красную карточку на 45+5-й минуте матча 5-го тура чемпионата Англии с «Челси» (2:1).

«Ему [сейчас] хуже, чем мне. Мы победили, так что я немного забудусь, а он будет переживать, потому что он настоящий профессионал. Каземиро понимает, что сделал. Он достаточно опытен, чтобы осознавать, что так играть нельзя. Каземиро очень переживает.

Ошибся ли он из-за давления? Трудно сказать. У этого парня пять трофеев Лиги чемпионов. Иногда я чувствую, что на некоторых молодых игроков оказывается большее давление», — приводит слова Аморима Goal.

