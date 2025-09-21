Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он переживает больше всех». Аморим поддержал Каземиро, удалившегося в матче с «Челси»

«Он переживает больше всех». Аморим поддержал Каземиро, удалившегося в матче с «Челси»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поддержал полузащитника Каземиро, получившего красную карточку на 45+5-й минуте матча 5-го тура чемпионата Англии с «Челси» (2:1).

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Фернандеш – 14'     2:0 Каземиро – 37'     2:1 Чалоба – 80'    
Удаления: Каземиро – 45+5' / Санчес – 5'

«Ему [сейчас] хуже, чем мне. Мы победили, так что я немного забудусь, а он будет переживать, потому что он настоящий профессионал. Каземиро понимает, что сделал. Он достаточно опытен, чтобы осознавать, что так играть нельзя. Каземиро очень переживает.

Ошибся ли он из-за давления? Трудно сказать. У этого парня пять трофеев Лиги чемпионов. Иногда я чувствую, что на некоторых молодых игроков оказывается большее давление», — приводит слова Аморима Goal.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» впервые выиграл два домашних матча подряд при Рубене Амориме

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android