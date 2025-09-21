«Он переживает больше всех». Аморим поддержал Каземиро, удалившегося в матче с «Челси»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поддержал полузащитника Каземиро, получившего красную карточку на 45+5-й минуте матча 5-го тура чемпионата Англии с «Челси» (2:1).
Англия — Премьер-лига . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Фернандеш – 14' 2:0 Каземиро – 37' 2:1 Чалоба – 80'
Удаления: Каземиро – 45+5' / Санчес – 5'
«Ему [сейчас] хуже, чем мне. Мы победили, так что я немного забудусь, а он будет переживать, потому что он настоящий профессионал. Каземиро понимает, что сделал. Он достаточно опытен, чтобы осознавать, что так играть нельзя. Каземиро очень переживает.
Ошибся ли он из-за давления? Трудно сказать. У этого парня пять трофеев Лиги чемпионов. Иногда я чувствую, что на некоторых молодых игроков оказывается большее давление», — приводит слова Аморима Goal.
