Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Водитель автобуса «Спартака» ответил, почему не смог забрать «Крылья» из отеля в Москве

Водитель автобуса «Спартака» ответил, почему не смог забрать «Крылья» из отеля в Москве
Аудио-версия:
Комментарии

Водитель автобуса московского «Спартака» Евгений Ткачёв ответил, почему не смог забрать футболистов и штаб «Крыльев Советов» из отеля в Москве. Игроки добирались на игру 9-го тура Мир РПЛ на «Лукойл Арене» на такси.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6'    

— Почему автобус вовремя не добрался за командой «Крылья Советов»?
— Потому что Москва перекрыта в связи с проведением марафона. Большинство улиц перекрыто, но это не указано. Гостиница находится в центре — туда практически невозможно попасть. То, что автобус не доедет за командой, было известно уже в районе 10:30.

— Это не происки «Спартака»?
— Нет, это происки нашего мэра Собянина с его бегунами (смеётся), — сказал водитель автобуса Евгений в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Адиев прокомментировал приезд игроков «Крыльев» на такси на матч со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android