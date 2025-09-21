Водитель автобуса «Спартака» ответил, почему не смог забрать «Крылья» из отеля в Москве

Водитель автобуса московского «Спартака» Евгений Ткачёв ответил, почему не смог забрать футболистов и штаб «Крыльев Советов» из отеля в Москве. Игроки добирались на игру 9-го тура Мир РПЛ на «Лукойл Арене» на такси.

— Почему автобус вовремя не добрался за командой «Крылья Советов»?

— Потому что Москва перекрыта в связи с проведением марафона. Большинство улиц перекрыто, но это не указано. Гостиница находится в центре — туда практически невозможно попасть. То, что автобус не доедет за командой, было известно уже в районе 10:30.

— Это не происки «Спартака»?

— Нет, это происки нашего мэра Собянина с его бегунами (смеётся), — сказал водитель автобуса Евгений в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.