Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Моуринью: всегда думал, что вернусь в Португалию, но рассчитывал, что возглавлю сборную

Новый главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью считает, что потенциальная работа со сборной Португалии является естественным продолжением его карьеры.

«Честно говоря, я всегда думал, что вернусь в Португалию. Но рассчитывал, что возглавлю национальную команду. Думаю, однажды это произойдёт. Считаю, что это естественное продолжение моей карьеры. Но так сложилось, что я тренирую «Бенфику». Клуб-гигант», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

Лиссабонский клуб объявил о назначении португальского специалиста 18 сентября. До работы в «Бенфике» Моуринью возглавлял «Фенербахче». Специалист покинул клуб в конце августа этого года. Ранее Моуринью работал с такими командами, как мадридский «Реал», «Челси», «Интер», «Тоттенхэм», «Рома», «Порту».

