«Странности продолжаются». Корнеев высказался о штрафном в матче «Динамо» Мх — «Локомотив»
Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался об отменённом пенальти в ворота «Локомотива» в матче 9-го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:1). Главный арбитр Василий Казарцев назначил 11-метровый удар в концовке встречи, однако после вмешательства VAR был назначен штрафной, после которого «Динамо» сравняло счёт.
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Бакаев – 54' 1:1 Миро – 90+5'
Удаления: нет / Бакаев – 65'
«По динамике не смотрелось, что это фол, но мы уже привыкли, что за меньшие нарушения дают пенальти. Был небольшой толчок, но это не фол. Игрок Махачкалы был в штрафной, если вы уже усмотрели нарушение, то это пенальти. И в этом странность большая. Странности продолжаются», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».
