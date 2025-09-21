«Странности продолжаются». Корнеев высказался о штрафном в матче «Динамо» Мх — «Локомотив»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался об отменённом пенальти в ворота «Локомотива» в матче 9-го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:1). Главный арбитр Василий Казарцев назначил 11-метровый удар в концовке встречи, однако после вмешательства VAR был назначен штрафной, после которого «Динамо» сравняло счёт.

«По динамике не смотрелось, что это фол, но мы уже привыкли, что за меньшие нарушения дают пенальти. Был небольшой толчок, но это не фол. Игрок Махачкалы был в штрафной, если вы уже усмотрели нарушение, то это пенальти. И в этом странность большая. Странности продолжаются», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».