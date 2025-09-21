Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
19:30 Мск
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

«Странности продолжаются». Корнеев высказался о штрафном в матче «Динамо» Мх — «Локомотив»

«Странности продолжаются». Корнеев высказался о штрафном в матче «Динамо» Мх — «Локомотив»
Комментарии

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался об отменённом пенальти в ворота «Локомотива» в матче 9-го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:1). Главный арбитр Василий Казарцев назначил 11-метровый удар в концовке встречи, однако после вмешательства VAR был назначен штрафной, после которого «Динамо» сравняло счёт.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Бакаев – 54'     1:1 Миро – 90+5'    
Удаления: нет / Бакаев – 65'

«По динамике не смотрелось, что это фол, но мы уже привыкли, что за меньшие нарушения дают пенальти. Был небольшой толчок, но это не фол. Игрок Махачкалы был в штрафной, если вы уже усмотрели нарушение, то это пенальти. И в этом странность большая. Странности продолжаются», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

