Главная Футбол Новости

Бернарду Силва высказался о соперничестве «Сити» с «Юнайтед», «Ливерпулем» и «Арсеналом»

Аудио-версия:
Комментарии

Португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о соперничестве «горожан» с «Манчестер Юнайтед», «Ливерпулем» и лондонским «Арсеналом».

«Манчестер Юнайтед» переживает довольно сложный период в последние годы. Это соперничество, потому что мы находимся в одном городе.

Я бы сказал, что нашим самым большим соперником на сегодняшний день является «Ливерпуль», потому что это команда, которая всегда боролась с нами за титулы и также сумела их завоевать.

Затем, безусловно, можно отметить такую команду, как «Арсенал», которая с годами становится всё лучше и лучше, способна бороться за титулы, хотя пока ещё не достигла того уровня, когда может их завоевать. Соперничество между командами довольно разное, но до сих пор я бы сказал, что нашими соперниками, главными соперниками, всегда был «Ливерпуль», — приводит слова Силвы City Xtra.

