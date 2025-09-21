Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ямаля будут сопровождать 20 человек на церемонии вручения «Золотого мяча» — MD

Ямаля будут сопровождать 20 человек на церемонии вручения «Золотого мяча» — MD
Комментарии

18-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль посетит церемонию вручения «Золотого мяча», которая состоится в понедельник, 22 сентября, в сопровождении 20 человек, большинство из которых его родственники. Мероприятие пройдёт в парижском театре Шатле. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, семья футболиста, как и он сам, будет одета в одежду от итальянского дома моды Dolce & Gabbana.

Подчёркивается, что в случае победы 18-летний игрок планирует организовать частную вечеринку в Париже. Однако её подробности держатся в тайне.

Четвёртый раз в истории награда будет вручаться по итогам сезона (с 1 августа 2024 по 13 июля 2025 года), а не календарного года.

Материалы по теме
«Нужно подождать». Флик ответил на вопрос о восстановлении Ямаля после травмы

Чем уникален Ламин Ямаль:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android