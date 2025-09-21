Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Бонифасе: найдите себе одну девушку или двух. Максимум три. Четыре — тоже нормально

Бонифасе: найдите себе одну девушку или двух. Максимум три. Четыре — тоже нормально
Комментарии

Нигерийский нападающий «Вердера» Виктор Бонифасе дал совет об отношениях с несколькими девушками одновременно.

«Неуважение к своему телу и трата денег с разными девушками не приведут вас ни к чему в этой жизни.

Я не знаю, когда вы все станете мудрыми. Найдите себе одну девушку или двух. Успокойтесь максимум на трёх. Или если вы проходите через трудный период, то и четыре – тоже нормально», – написал 24-летний Бонифасе в социальной сети.

Ранее Бонифасе выступал за «Будё-Глимт», «Юнион» и «Байер». С леверкузенским клубом форвард выиграл Бундеслигу, а также Кубок и Суперкубок Германии. Летом у нигерийца сорвался трансфер в «Милан» из-за проваленного медосмотра.

