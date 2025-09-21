«Спартак» — «Крылья Советов»: Угальде сравнял счёт на 52-й минуте

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты идёт матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников. На момент выхода новости счёт в игре 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 52-й минуте нападающий красно-белых Манфред Угальде восстановил равновесие.

Ранее, на шестой минуте, счёт в матче открыл нападающий самарской команды Владимир Игнатенко.

После восьми туров чемпионата России красно-белые набрали 12 очков и занимают 10-е место. Самарская команда заработала 12 очков и располагается на девятой строчке.

В минувшем туре «Спартак» сыграл вничью с московским «Динамо» (2:2), а «Крылья Советов» победили «Сочи» (2:0).

Самые титулованные футбольные клубы России: