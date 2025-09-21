Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Ломакин прокомментировал поражение «Торпедо» в матче с «Соколом»

Александр Ломакин прокомментировал поражение «Торпедо» в матче с «Соколом»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского «Торпедо» Александр Ломакин прокомментировал поражение в матче 11-го тура Лиги PARI с саратовским «Соколом» (0:1).

Россия — Лига PARI . 11-й тур
20 сентября 2025, суббота. 16:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
1 : 0
Торпедо М
Москва
1:0 Гольянин – 17'    

— Думаю, что мы начали неплохо. У нас были моменты. Надо забивать, потому что если забиваешь, то уже будет проще. Мы не забили, и «Сокол» затянул нас в эту игру. Мы начали играть туда-сюда… Надо забивать и выигрывать. Не знаю, что ещё сказать.

— «Сокол» тоже находится в очень непростой ситуации: до этого матча не имел ни одной победы. Чувствовалось сегодня, что соперник играет как раненый зверь?
— Этого не чувствовалось. Мы не смотрим ни на «Сокол», ни на кого. Мы смотрим только на себя. Нам главное сейчас — выравнивать наше положение и начать побеждать. Это самое главное, — приводит слова Ломакина официальный сайт клуба.

Материалы по теме
Парфёнов — о ситуации в «Торпедо»: глупо говорить, что всё дело в психологии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android