Александр Ломакин прокомментировал поражение «Торпедо» в матче с «Соколом»

Полузащитник московского «Торпедо» Александр Ломакин прокомментировал поражение в матче 11-го тура Лиги PARI с саратовским «Соколом» (0:1).

— Думаю, что мы начали неплохо. У нас были моменты. Надо забивать, потому что если забиваешь, то уже будет проще. Мы не забили, и «Сокол» затянул нас в эту игру. Мы начали играть туда-сюда… Надо забивать и выигрывать. Не знаю, что ещё сказать.

— «Сокол» тоже находится в очень непростой ситуации: до этого матча не имел ни одной победы. Чувствовалось сегодня, что соперник играет как раненый зверь?

— Этого не чувствовалось. Мы не смотрим ни на «Сокол», ни на кого. Мы смотрим только на себя. Нам главное сейчас — выравнивать наше положение и начать побеждать. Это самое главное, — приводит слова Ломакина официальный сайт клуба.