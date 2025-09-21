Николай Наумов: уход Лоськова из штаба сыграл злую шутку с игрой «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об игре железнодорожников, а также высказался о влиянии на неё ухода легенды красно-зелёных Дмитрия Лоськова из тренерского штаба.

«Игра «Локомотива» удручает. С такой игрой вряд ли команда попадёт в пятёрку. Мне кажется, что железнодорожникам нужно менять тактическую схему. Посмотрите, насколько серо играет команда! Нет комбинаций, поэтому в такой серости теряется даже Батраков. Мне кажется, что уход Лоськова сыграл злую шутку с игрой «Локомотива». Это мудрый футболист и тренер, который прививал команде тактические схемы. Однако его убрали якобы на повышение, но не думаю, что он сам сознательно туда пошёл. Лоськов всегда стремился на тренерскую скамейку «Локомотива». Когда я его возвращал в команду, у нас шёл разговор только об этом — он не соглашался на другие варианты. Нынешний тренерский штаб железнодорожников не способен ничего изменить», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.