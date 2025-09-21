Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Болельщики «Спартака» вывесили баннер в поддержку Станковича на матче с «Крыльями Советов»

Болельщики «Спартака» вывесили баннер в поддержку Станковича на матче с «Крыльями Советов»
Аудио-версия:
Комментарии

Болельщики «Спартака» вывесили баннер в поддержку главного тренера красно-белых Деяна Станковича на матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Игра проходит на домашнем стадионе московской команды «Лукойл Арена». Об этом передаёт корреспондент «Чемпионата».

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6'     1:1 Угальде – 52'     2:1 Угальде – 70'    

«Деян, мы с тобой до конца», — написали болельщики на баннере на сербском языке.

Ранее Станкович был отстранён на месяц во всех соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза за использование нецензурных и оскорбительных слов в адрес арбитра матча 8-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (2:2).

Станкович был назначен на должность главного тренера «Спартака» летом 2024 года. По итогам минувшего сезона красно-белые набрали 57 очков и заняли четвёртое место.

Материалы по теме
Божинов: Станкович — особенный человек, иногда испытывающий яркие эмоции

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android