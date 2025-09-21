Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Болельщики «Спартака» вывесили баннер в поддержку Станковича на матче с «Крыльями Советов»

Болельщики «Спартака» вывесили баннер в поддержку главного тренера красно-белых Деяна Станковича на матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Игра проходит на домашнем стадионе московской команды «Лукойл Арена». Об этом передаёт корреспондент «Чемпионата».

«Деян, мы с тобой до конца», — написали болельщики на баннере на сербском языке.

Ранее Станкович был отстранён на месяц во всех соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза за использование нецензурных и оскорбительных слов в адрес арбитра матча 8-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (2:2).

Станкович был назначен на должность главного тренера «Спартака» летом 2024 года. По итогам минувшего сезона красно-белые набрали 57 очков и заняли четвёртое место.

