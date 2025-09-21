Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Хаби Алонсо ответил на вопрос о недовольстве Винисиуса из-за замены в матче с «Эспаньолом»

Хаби Алонсо ответил на вопрос о недовольстве Винисиуса из-за замены в матче с «Эспаньолом»
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо ответил на вопрос о недовольстве нападающего Винисиуса Жуниора заменой на 77-й минуте матча 5-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом» (2:0). После замены бразильский футболист вскинул руки в знак неодобрения, а также бросил бутылку с водой.

Испания — Примера . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Эспаньол
Барселона
1:0 Милитао – 22'     2:0 Мбаппе – 47'    

«Сегодня ему не хватило гола. Франко [Мастантуоно] тоже хотел продолжать играть. Он спросил меня: «Вы заменяете меня?» С Вини случилось то же самое. Он был в порядке, но нам нужно было взять ситуацию под контроль, мне были нужны более свежие ребята. Винисиус не забил гол, когда у него был момент, это неприятно.

Франко тоже ушёл немного рассерженным. Такое случается со всеми, но я доволен матчем, который провёл Вини, матчем, который провёл Франко. В определённые моменты нужны люди, способные добавить свежесть, а календарь очень жёсткий», — приводит слова Алонсо Sport.es.

