Хаби Алонсо ответил на вопрос о недовольстве Винисиуса из-за замены в матче с «Эспаньолом»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо ответил на вопрос о недовольстве нападающего Винисиуса Жуниора заменой на 77-й минуте матча 5-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом» (2:0). После замены бразильский футболист вскинул руки в знак неодобрения, а также бросил бутылку с водой.

«Сегодня ему не хватило гола. Франко [Мастантуоно] тоже хотел продолжать играть. Он спросил меня: «Вы заменяете меня?» С Вини случилось то же самое. Он был в порядке, но нам нужно было взять ситуацию под контроль, мне были нужны более свежие ребята. Винисиус не забил гол, когда у него был момент, это неприятно.

Франко тоже ушёл немного рассерженным. Такое случается со всеми, но я доволен матчем, который провёл Вини, матчем, который провёл Франко. В определённые моменты нужны люди, способные добавить свежесть, а календарь очень жёсткий», — приводит слова Алонсо Sport.es.

