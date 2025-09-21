«Лучше, чтобы сами себе не забивали». Карпин высказался о победе «Динамо» над «Оренбургом»
Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:1).
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Маухуб – 57' 0:2 Осипенко – 85' 0:3 Бабаев – 90+7' 1:3 Савельев – 90+9'
— Лучше было бы 3:0, чтобы сами себе не забивали. Это было бы идеально с точки зрения результата. Зайнутдинов 98 минут играл идеально, и на последней минуте ложка дегтя всё равно присутствует.
— Гол на последних минутах от «Оренбурга» — это ошибка из‑за потери концентрации или другая причина?
— Решение неправильное, назад играть не надо было. В принципе, техническая ошибка. Возможно, расслабленность или поле, не знаю, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
