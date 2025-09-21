«Лучше, чтобы сами себе не забивали». Карпин высказался о победе «Динамо» над «Оренбургом»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:1).

— Лучше было бы 3:0, чтобы сами себе не забивали. Это было бы идеально с точки зрения результата. Зайнутдинов 98 минут играл идеально, и на последней минуте ложка дегтя всё равно присутствует.

— Гол на последних минутах от «Оренбурга» — это ошибка из‑за потери концентрации или другая причина?

— Решение неправильное, назад играть не надо было. В принципе, техническая ошибка. Возможно, расслабленность или поле, не знаю, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».