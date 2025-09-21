Скидки
Лацио — Рома, результат матча 21 сентября 2025, счет 0:1, итальянская Серия А 2025/2026

«Рома» обыграла «Лацио» в римском дерби чемпионата Италии
Комментарии

«Рома» одержала победу над «Лацио» в римском дерби в рамках 4-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча на «Олимпико» завершилась со счётом 1:0.

Италия — Серия А . 4-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Лацио
Рим
Окончен
0 : 1
Рома
Рим
0:1 Пеллегрини – 38'    
Удаления: Белахьяне – 85', Гендузи – 90+7' / нет

Единственный мяч на 38-й минуте забил Лоренцо Пеллегрини, которому ассистировал Матиас Соуле.

На 86-й минуте красную карточку получил игрок «Лацио» Реда Белахьяне.

«Рома» набрала девять очков и идёт четвёртой в таблице Серии А, «Лацио» с тремя очками располагается на 14-й строчке.

В следующем туре 28 сентября «Рома» под руководством Джан Пьеро Гасперини примет «Верону». «Лацио», который возглавляет Маурицио Сарри, днём позднее сыграет на выезде с «Дженоа».

