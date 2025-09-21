Фанаты «Спартака» скандируют «Станкович!» на матче с «Крыльями Советов»
Болельщики «Спартака» скандируют «Станкович!» на матче 9-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов». Об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6' 1:1 Угальде – 52' 2:1 Угальде – 70'
Ранее главный тренер красно-белых Деян Станкович был отстранён на месяц во всех соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза за использование нецензурных и оскорбительных слов в адрес арбитра матча 8-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (2:2).
Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу гостей.
