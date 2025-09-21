Фанаты «Спартака» скандируют «Станкович!» на матче с «Крыльями Советов»

Болельщики «Спартака» скандируют «Станкович!» на матче 9-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов». Об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее главный тренер красно-белых Деян Станкович был отстранён на месяц во всех соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза за использование нецензурных и оскорбительных слов в адрес арбитра матча 8-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (2:2).

Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу гостей.

Как появился «Спартак»: