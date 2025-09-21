Видеообзор матча 9-го тура РПЛ «Оренбург» — «Динамо» Москва

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 21 сентября, состоялся матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок. Стартовый свисток судьи прозвучал в 12:00 мск. Матч завершился победой динамовцев со счётом 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видеоролик можно посмотреть на странице футбольного клуба «Оренбург» во «Вконтакте».

На 55-й минуте нападающий московского «Динамо» Эль-Мехди Маухуб открыл счёт в матче. На 85-й минуте бело-голубые получили право пробить 11-метровый удар, который реализовал защитник Максим Осипенко. На 90+7-й минуте Ульви Бабаев забил третий гол москвичей. На 90+8-й минуте форвард «Оренбурга» Максим Савельев отыграл один мяч.

На данный момент московское «Динамо» располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Валерия Карпина набрали 12 очков после девяти матчей. «Оренбург» с семью очками находится на 13-й строчке.