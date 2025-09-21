Слишкович: мы знали, что «Динамо» может совершить ошибку, но сделали её раньше

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о прошедшем матче 9-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо». Столичный клуб одержал победу со счётом 3:1.

«Мы хорошо держали соперника, надёжно защищались. Они нам почти ничего не сделали. Но наши ошибки привели к пропущенным моментам. Потеряли концентрацию. Ребята сыграли нормально. Они сделали то, что я просил. Но одна потеря концентрации, одна ошибка всё решили.

Мы знали, что соперник может совершить ошибку. Но, к сожалению, мы её сделали раньше. Мы ждали 10 минут, когда смотрели момент с пенальти, был он или не был. Здесь тоже есть вопросы», — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».