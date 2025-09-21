Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Слишкович: мы знали, что «Динамо» может совершить ошибку, но сделали её раньше

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о прошедшем матче 9-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо». Столичный клуб одержал победу со счётом 3:1.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Маухуб – 57'     0:2 Осипенко – 85'     0:3 Бабаев – 90+7'     1:3 Савельев – 90+9'    

«Мы хорошо держали соперника, надёжно защищались. Они нам почти ничего не сделали. Но наши ошибки привели к пропущенным моментам. Потеряли концентрацию. Ребята сыграли нормально. Они сделали то, что я просил. Но одна потеря концентрации, одна ошибка всё решили.

Мы знали, что соперник может совершить ошибку. Но, к сожалению, мы её сделали раньше. Мы ждали 10 минут, когда смотрели момент с пенальти, был он или не был. Здесь тоже есть вопросы», — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

