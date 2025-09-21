Матч Лиги 1 между «Марселем» и «ПСЖ» отменён из-за плохих погодных условий

Матч 5-го тура французской Лиги 1 между «Марселем» и «ПСЖ», который должен был состояться сегодня, 21 сентября, отменён из-за плохих погодных условий. Об этом информирует аккаунт департамента Буш-дю-Рон на своей странице в социальной сети X.

Как подчёркивает пресс-служба Лиги 1, эта игра будет перенесена на более позднюю дату.

В официальном заявлении подчёркивается, что с полудня в регионе ожидаются сильные осадки, в результате чего вечером в районе домашнего стадиона «Марселя» «Оранж Велодром» могут проходит сильные дожди.

Департамент Буш-дю-Рон призывает избегать поездок на автотранспорте.

В минувшем туре провансальцы разгромили «Лорьян» со счётом 4:0, а парижская команда выиграла у «Ланса» со счётом 2:0.

