Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Футбол Новости

Матч Лиги 1 между «Марселем» и «ПСЖ» отменён из-за плохих погодных условий

Матч Лиги 1 между «Марселем» и «ПСЖ» отменён из-за плохих погодных условий
Матч 5-го тура французской Лиги 1 между «Марселем» и «ПСЖ», который должен был состояться сегодня, 21 сентября, отменён из-за плохих погодных условий. Об этом информирует аккаунт департамента Буш-дю-Рон на своей странице в социальной сети X.

Как подчёркивает пресс-служба Лиги 1, эта игра будет перенесена на более позднюю дату.

Франция — Лига 1 . 5-й тур
22 сентября 2025, понедельник. 21:00 МСК
Марсель
Марсель
Не начался
ПСЖ
Париж
В официальном заявлении подчёркивается, что с полудня в регионе ожидаются сильные осадки, в результате чего вечером в районе домашнего стадиона «Марселя» «Оранж Велодром» могут проходит сильные дожди.

Департамент Буш-дю-Рон призывает избегать поездок на автотранспорте.

В минувшем туре провансальцы разгромили «Лорьян» со счётом 4:0, а парижская команда выиграла у «Ланса» со счётом 2:0.

