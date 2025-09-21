«Балтика» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 9-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 21 сентября, состоится матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся калининградская «Балтика» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Буланов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Андраде, Бевеев, Филин, Петров И., Саусь, Пряхин, Титков, Петров М., Хиль.

«Ростов»: Ятимов, Мелёхин, Семенчук, Вахания, Чистяков, Миронов, Мохеби, Щетинин, Кучаев, Роналдо, Голенков.

В восьми стартовых турах текущего сезона калининградцы набрали 16 очков и располагаются на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» после восьми матчей имеет в своём активе восемь очков и находится на 12-й строчке в таблице.