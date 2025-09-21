Игнатенко — самый молодой игрок «Крыльев», забивший «Спартаку» в РПЛ в XXI веке

19-летний нападающий Владимир Игнатенко стал самым молодым автором гола «Крыльев Советов» в ворота московского «Спартака» в чемпионате России в XXI веке. Сегодня, 21 сентября, Игнатенко забил красно-белым на шестой минуте матча 9-го тура Мир РПЛ.

Это третий гол Игнатенко в этом сезоне РПЛ. Он один из трёх игроков моложе 20 лет, забивавших в текущем сезоне: три мяча у Кирилла Глебова из ЦСКА, два — у футболиста «Акрона» Дмитрия Пестрякова.

После восьми туров чемпионата России красно-белые набрали 12 очков и занимают 10-е место. Самарская команда заработала 12 очков и располагается на девятой строчке.

В минувшем туре «Спартак» сыграл вничью с московским «Динамо» (2:2), а «Крылья Советов» победили «Сочи» (2:0).