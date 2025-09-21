Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хасан Кабзе: когда был в «Рубине», никто не мог поверить, что мы станем чемпионами

Хасан Кабзе: когда был в «Рубине», никто не мог поверить, что мы станем чемпионами
Комментарии

Турецкий бывший нападающий «Рубина» Хасан Кабзе поделился воспоминаниями о чемпионствах в составе казанского клуба. Клуб становился чемпионом России дважды — в 2008-м и 2009 году. Тогда команду возглавлял известный тренер Курбан Бердыев.

«Когда я был в «Рубине», никто не мог поверить, что мы станем чемпионами. Но мы стали два раза! Почему нет? Надеюсь, команда сможет стать чемпионом ещё раз. Надеюсь, что это произойдёт скоро», — сказал Кабзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, за казанский клуб Кабзе выступал с 2007 по 2010 год. В его активе 53 матча и восемь забитых мячей.

Материалы по теме
Рахимов: два последних трансферных окна по приобретениям «Рубин» на последнем месте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android