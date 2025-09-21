Хасан Кабзе: когда был в «Рубине», никто не мог поверить, что мы станем чемпионами

Турецкий бывший нападающий «Рубина» Хасан Кабзе поделился воспоминаниями о чемпионствах в составе казанского клуба. Клуб становился чемпионом России дважды — в 2008-м и 2009 году. Тогда команду возглавлял известный тренер Курбан Бердыев.

«Когда я был в «Рубине», никто не мог поверить, что мы станем чемпионами. Но мы стали два раза! Почему нет? Надеюсь, команда сможет стать чемпионом ещё раз. Надеюсь, что это произойдёт скоро», — сказал Кабзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, за казанский клуб Кабзе выступал с 2007 по 2010 год. В его активе 53 матча и восемь забитых мячей.