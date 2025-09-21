Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Спартак» — «Крылья Советов»: Угальде вывел хозяев вперёд на 70-й минуте

Комментарии

В эти минуты идёт матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников. На момент выхода новости счёт в игре 2:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6'     1:1 Угальде – 52'     2:1 Угальде – 70'    

На 70-й минуте Угальде оформил дубль.

Ранее, на шестой минуте, счёт в матче открыл нападающий самарской команды Владимир Игнатенко. На 52-й минуте нападающий красно-белых Манфред Угальде восстановил равновесие.

После восьми туров чемпионата России красно-белые набрали 12 очков и занимают 10-е место. Самарская команда заработала 12 очков и располагается на девятой строчке.

В минувшем туре «Спартак» сыграл вничью с московским «Динамо» (2:2), а «Крылья Советов» победили «Сочи» (2:0).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
