Манише высказался о назначении Жозе Моуринью в «Бенфику»

Бывший полузащитник «Порту» Манише поделился мнением о назначении Жозе Моуринью в «Бенфику». Моуринью возглавлял «Порту» с 2002 по 2004 год.

«Думаю, что Жозе Моуринью поможет «Бенфике» и в чемпионате, и в еврокубках. Во всех клубах, в которых он работал, кроме двух, он везде завоёвывал титулы: и национальные, и мировые. У него довольно высокие шансы в «Бенфике».

Стоит отметить, что сейчас борьба в Португалии ведётся между «Бенфикой», «Порту» и «Спортингом». Думаю, что лучшие шансы сейчас у «Порту». Поэтому «Бенфике» придётся бороться с серьёзной конкуренцией», — сказал Манише в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

