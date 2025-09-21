Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Манише высказался о назначении Жозе Моуринью в «Бенфику»

Манише высказался о назначении Жозе Моуринью в «Бенфику»
Комментарии

Бывший полузащитник «Порту» Манише поделился мнением о назначении Жозе Моуринью в «Бенфику». Моуринью возглавлял «Порту» с 2002 по 2004 год.

«Думаю, что Жозе Моуринью поможет «Бенфике» и в чемпионате, и в еврокубках. Во всех клубах, в которых он работал, кроме двух, он везде завоёвывал титулы: и национальные, и мировые. У него довольно высокие шансы в «Бенфике».

Стоит отметить, что сейчас борьба в Португалии ведётся между «Бенфикой», «Порту» и «Спортингом». Думаю, что лучшие шансы сейчас у «Порту». Поэтому «Бенфике» придётся бороться с серьёзной конкуренцией», — сказал Манише в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Манише: в «Порту» Аленичев был мне как брат, я играл с ним, как с братом

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android