Игрок «Торпедо» Ломакин рассказал, что поменялось в команде после прихода Парфёнова

Полузащитник московского «Торпедо» Александр Ломакин после матча 11-го тура Лиги Pari c «Соколом» (0:1) рассказал, что поменялось в команде после назначения Дмитрия Парфёнова на пост главного тренера.

— Ты не так давно находишься в команде, а это была только первая игра под руководством нового тренерского штаба. Что именно привнёс Дмитрий Парфёнов за столь короткий срок?

— Мы сыграли по новой схеме. За неполную неделю тяжело что-то быстро изменить. Надеюсь, что наиграем взаимодействия и пойдут победы.

— С эмоциональной точки зрения что-то в команде уже поменялось в лучшую сторону?

— Конечно, да. Мы, в принципе, сейчас не смотрим на турнирную таблицу. Нам главное — побеждать, — приводит слова Ломакина официальный сайт клуба.