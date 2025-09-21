Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
19:30 Мск
Игрок «Торпедо» Ломакин рассказал, что поменялось в команде после прихода Парфёнова

Аудио-версия:
Полузащитник московского «Торпедо» Александр Ломакин после матча 11-го тура Лиги Pari c «Соколом» (0:1) рассказал, что поменялось в команде после назначения Дмитрия Парфёнова на пост главного тренера.

Россия — Лига PARI . 11-й тур
20 сентября 2025, суббота. 16:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
1 : 0
Торпедо М
Москва
1:0 Гольянин – 17'    

— Ты не так давно находишься в команде, а это была только первая игра под руководством нового тренерского штаба. Что именно привнёс Дмитрий Парфёнов за столь короткий срок?
— Мы сыграли по новой схеме. За неполную неделю тяжело что-то быстро изменить. Надеюсь, что наиграем взаимодействия и пойдут победы.

— С эмоциональной точки зрения что-то в команде уже поменялось в лучшую сторону?
— Конечно, да. Мы, в принципе, сейчас не смотрим на турнирную таблицу. Нам главное — побеждать, — приводит слова Ломакина официальный сайт клуба.

