«Барселона» не сможет сыграть с «Реалом Сосьедад» на Олимпийском стадионе

«Барселона» не сможет провести домашний матч 7-го тура Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Об этом сообщает AS.

По информации издания, команда Ханс-Дитера Флика не сыграет на Олимпийском стадионе из-за шоу фейерверков, которое пройдёт возле спортивного сооружения. Представление будет завершать фестиваль La Mercè, который ежегодно проводится в столице Каталонии. Помимо этого, сине-гранатовые, вероятно, не смогут задействовать стадион «Спотифай Камп Ноу», несмотря на то что игру с бело-голубыми планировалось провести на реконструированной арене. Но лицензирование стадиона до сих пор не пройдено.

Напомним, «Барселона» сыграла с «Валенсией» (6:0) в 4-м туре чемпионата Испании на «Стадионе Йохана Круиффа», который вмещает 6000 зрителей. Встреча сине-гранатовых с командой Арсена Захаряна состоится 28 сентября.