Угальде впервые забил в нынешнем сезоне РПЛ — в 9-м туре с «Крыльями Советов»
Нападающий «Спартака» Манфред Угальде впервые отметился забитым мячом в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. Это произошло в матче 9-го тура с «Крыльями Советов». При этом футболист оформил дубль в этой игре.
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6' 1:1 Угальде – 52' 2:1 Угальде – 70'
Угальде появился на поле после перерыва. Он забил первый гол на 52-й минуте, а второй — на 70-й минуте.
В минувшем сезоне нападающий красно-белых стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги, поразив ворота соперников 17 раз.
Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.
