Угальде впервые забил в нынешнем сезоне РПЛ — в 9-м туре с «Крыльями Советов»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде впервые отметился забитым мячом в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. Это произошло в матче 9-го тура с «Крыльями Советов». При этом футболист оформил дубль в этой игре.

Угальде появился на поле после перерыва. Он забил первый гол на 52-й минуте, а второй — на 70-й минуте.

В минувшем сезоне нападающий красно-белых стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги, поразив ворота соперников 17 раз.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Как появился «Спартак»: