«Краснодар» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 9-го тура РПЛ-2025/2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 21 сентября, состоится матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Жубал, Оласа, Петров, Сперцян, Батчи, Аугусто, Кривцов, Са, Кордоба.

«Зенит»: Адамов, Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Энрике, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.

После восьми матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 19 очков и занимает первое место. Сине-бело-голубые заработали 13 очков и располагаются на седьмой строчке.

В минувшем туре краснодарская команда победила «Акрон» (2:1), а «Зенит» в гостях сыграл вничью с калининградской «Балтикой» (0:0).