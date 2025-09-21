«Это точно не фол». Гасилин — о решении Казарцева в конце матча «Динамо» Мх — «Локомотив»

Бывший российский футболист Алексей Гасилин высказался об отменённом пенальти в ворота «Локомотива» в матче 9-го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:1). Главный арбитр Василий Казарцев назначил 11-метровый удар в концовке встречи, однако после вмешательства VAR был назначен штрафной, после которого «Динамо» сравняло счёт.
«Последние минуты, идёт навал. В динамике мне показалось, что фол если и был, то где‑то в районе первой передачи. Казарцев так быстро принял решение о пенальти в добавленное время… Там должно быть что‑то очень явное. Меня удивляет, что в этом туре судьи стали дорисовывать моменты. Для меня здесь точно не фол. В добавленное время что‑то должно быть явное, а здесь слишком лёгкий контакт», — заявил Гасилин в эфире «Матч ТВ».
- 21 сентября 2025
-
17:53
-
17:45
-
17:44
-
17:44
-
17:41
-
17:40
-
17:36
-
17:30
-
17:30
-
17:29
-
17:26
-
17:25
-
17:24
-
17:23
-
17:20
-
17:20
-
17:20
-
17:17
-
17:13
-
17:12
-
17:10
-
17:08
-
17:06
-
17:02
-
17:02
-
16:55
-
16:54
-
16:49
-
16:46
-
16:45
-
16:44
-
16:36
-
16:30
-
16:30
-
16:30