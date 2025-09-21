Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» — «Зенит»: после первого тайма счёт 0:0

В эти минуты идёт перерыв матча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и «Зенит». Игра проходит на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'    

«Краснодар» набрал 19 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые заработали 13 очков и располагаются на седьмой строчке.

В минувшем туре краснодарская команда победила «Акрон» (2:1), а «Зенит» в гостях сыграл вничью с калининградской «Балтикой» (0:0).

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Чьи воспитанники сейчас круче — «Краснодара» или «Зенита»? Эти составы вас удивят
