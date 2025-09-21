Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гол Изидора помог «Сандерленду» в меньшинстве избежать поражения от «Астон Виллы»

Завершён матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Сандерленд» и «Астон Вилла». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Стэдиум оф Лайт» (Сандерленд). В качестве главного арбитра выступил Сэмюэл Барротт.

У хозяев поля на 34-й минуте красную карточку получил Рейнилду Мандава. Мэтти Кэш на 67-й минуте вывел гостей вперёд, Вильсон Изидор на 75-й минуте сравнял счёт.

После этой игры «Сандерленд» располагается на седьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства с восемью очками. «Астон Вилла» с тремя очками находится на 18-й строчке.

В следующем туре «чёрные коты» 27 сентября в гостях сыграют с «Ноттингем Форест», «вилланы» 28 сентября примут на своём поле «Фулхэм».