Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сандерленд — Астон Вилла, результат матча 21 сентября 2025, счет 1:1, 5-й тур АПЛ 2025/2026

Гол Изидора помог «Сандерленду» в меньшинстве избежать поражения от «Астон Виллы»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершён матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Сандерленд» и «Астон Вилла». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Стэдиум оф Лайт» (Сандерленд). В качестве главного арбитра выступил Сэмюэл Барротт.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Сандерленд
Сандерленд
Окончен
1 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Кэш – 67'     1:1 Изидор – 75'    
Удаления: Мандава – 33' / нет

У хозяев поля на 34-й минуте красную карточку получил Рейнилду Мандава. Мэтти Кэш на 67-й минуте вывел гостей вперёд, Вильсон Изидор на 75-й минуте сравнял счёт.

После этой игры «Сандерленд» располагается на седьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства с восемью очками. «Астон Вилла» с тремя очками находится на 18-й строчке.

В следующем туре «чёрные коты» 27 сентября в гостях сыграют с «Ноттингем Форест», «вилланы» 28 сентября примут на своём поле «Фулхэм».

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» переиграл «Челси» в матче АПЛ с двумя удалениями
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android