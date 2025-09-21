Угальде стал лучшим бомбардиром «Спартака» среди действующих футболистов команды
Поделиться
Коста-риканский нападающий Манфред Угальде стал лучшим бомбардиром «Спартака» среди действующих футболистов команды.
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6' 1:1 Угальде – 52' 2:1 Угальде – 70'
Угальде вышел на замену в начале второго тайма и оформил дубль в матче 9-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов». Это 21-й и 22-й мячи форварда за клуб. Он вышел на первое место в списке бомбардиров среди текущих игроков, опередив Романа Зобнина, у которого 21 гол. Следом идут Эсекьель Барко с 17 голами и Тео Бонгонда с 16 мячами.
После девяти матчей чемпионата России красно-белые набрали 15 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Самарская команда заработала 12 очков и располагается на 10-й строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 сентября 2025
-
17:53
-
17:45
-
17:44
-
17:44
-
17:41
-
17:40
-
17:36
-
17:30
-
17:30
-
17:29
-
17:26
-
17:25
-
17:24
-
17:23
-
17:20
-
17:20
-
17:20
-
17:17
-
17:13
-
17:12
-
17:10
-
17:08
-
17:06
-
17:02
-
17:02
-
16:55
-
16:54
-
16:49
-
16:46
-
16:45
-
16:44
-
16:36
-
16:30
-
16:30
-
16:30