Коста-риканский нападающий Манфред Угальде стал лучшим бомбардиром «Спартака» среди действующих футболистов команды.

Угальде вышел на замену в начале второго тайма и оформил дубль в матче 9-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов». Это 21-й и 22-й мячи форварда за клуб. Он вышел на первое место в списке бомбардиров среди текущих игроков, опередив Романа Зобнина, у которого 21 гол. Следом идут Эсекьель Барко с 17 голами и Тео Бонгонда с 16 мячами.

После девяти матчей чемпионата России красно-белые набрали 15 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Самарская команда заработала 12 очков и располагается на 10-й строчке.