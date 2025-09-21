Скидки
Футбол Новости

Нападающий «Спартака» Угальде назвал клуб, в котором мечтает играть

Коста-риканский нападающий «Спартака» Манфред Угальде рассказал, что мечтает играть в мадридском «Атлетико», но сейчас сконцентрирован на выступлениях в московском клубе.

— Какой чемпионат больше всего подошёл бы тебе? Абаскаль сказал, что ты хочешь перейти в «Атлетико»?
— Конечно, у каждого есть мечты. Однажды я хотел бы поиграть в Испании, в «Атлетико», но сейчас я полностью сконцентрирован на «Спартаке» и выкладываюсь на максимум, — приводит слова Угальде «Спорт-экспресс».

В сезоне-2024/2025 Угальде в 36 матчах во всех турнирах забил за красно-белых 18 голов, сделал 6 результативных передач и стал лучшим бомбардиром РПЛ (17 голов).

В сезоне-2025/2026 у 23-летнего костариканца 11 матчей и три гола.

